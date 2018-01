MEC divulga resultado da primeira chamada do ProUni

BRASÍLIA - O Ministério da Educação (MEC) divulgou neste domingo, 15, o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) [confira aqui], que oferece bolsa de estudo integral ou parcial em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio.

O prazo para comprovação de informações da 1ª chamada vai de 16 a 24 de junho. Os candidatos devem se dirigir à faculdade para a qual foram pré-selecionados a partir desta segunda-feira, 16, levando os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição, segundo informações da Agência Brasil.

O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 4 de julho e o prazo para comprovação de informações desta segunda chamada vai de 4 a 11 de julho. O prazo para participar da Lista de Espera vai de 21 a 22 de julho. O prazo para comparecimento dos candidatos para entrega da documentação vai de 29 a 30 de julho.

Nesta edição do ProUni, foram ofertadas 115.101 bolsas, para as quais foram recebidas 653.992 inscrições. Mais informações podem ser encontradas no site http://siteprouni.mec.gov.br.