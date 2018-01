MEC divulga resultado da 1ª chamada do Sisu de meio do ano

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, 6, a primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de segundo semestre. O candidato pode consultar a lista de aprovados no site do sistema.

Os estudantes pré-selecionados devem comparecer à instituição de educação superior que fez a convocação nos dias 9, 10, 11 e 13 próximos para fazer a matrícula. O resultado da segunda convocação será divulgado no dia 24, com matrículas em 27 e 30 deste mês e 1º e 2 de julho.

A segunda edição do Sisu teve recorde de inscritos, com o total de 1.214.259 candidatos, 54% a mais em relação à mesma edição de 2013. Cada candidato pôde fazer até duas opções de curso pelo sistema virtual. O sistema oferece 51.412 vagas em 1.447 cursos de 67 instituições de educação superior federais e estaduais.

Por meio do Sisu, plataforma digital do Ministério da Educação, instituições públicas de educação superior oferecem vagas a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste segundo semestre, puderam concorrer os candidatos que participaram do Enem de 2013 e não zeraram a prova de redação.

Com Ministério da Educação.