MEC divulga regras para vagas remanescentes do ProUni

O Ministério da Educação, por meio de portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial, definiu as regras para as vagas remanescentes do ProUni do primeiro semestre.

Segundo a portaria, terão prioridade na ocupação das bolsas os estudantes professores da rede pública de ensino regularmente matriculados em cursos de licenciatura, Normal Superior e Pedagogia.

O texto também diz que, caso opte por efetuar a oferta das bolsas remanescentes pela portaria, as instituições de ensino "devem fazê-lo para o conjunto de todas as bolsas remanescentes em todos os turnos de todos os cursos de todos os seus locais de oferta".

As instituições de ensino podem conceder bolsas também para estudantes matriculados cujas bolsas não foram concedidas no decorrer do processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2011 "em função de impedimentos de natureza operacional".