MEC divulga primeira chamada dos aprovados pelo Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira a primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os 16.549 candidatos aprovados devem fazer a matrícula nos dias 23 e 24 de junho nas instituições de ensino superior para as quais foram selecionados, sob pena de perderem a vaga. A relação dos documentos necessários para a matrícula pode ser consultada no boletim individual do estudante ou nas universidades e institutos federais.

Confira a relação de aprovados

O candidato selecionado em sua primeira opção de curso será excluído do sistema e não será convocado nas próximas chamadas, mesmo que não efetue a matrícula.

Encerrado o período de matrícula da primeira chamada, o MEC fará outras duas convocações, caso haja vagas disponíveis. Os selecionados pela segunda opção ou que não atingiram a nota mínima para nenhum dos dois cursos escolhidos continuarão no sistema e podem ser convocados nas chamadas seguintes.

Segundo o cronograma, estão previstas mais duas chamadas, nos dias 28 de junho e 8 de julho. Ao final das três chamadas, caso ainda existam vagas disponíveis, as instituições convocarão os candidatos a partir da lista de espera gerada pelo sistema.

Aberto entre 10 e 14 de junho, o Sisu registrou 231.931 candidatos inscritos. Participam do processo de seleção para as vagas do segundo semestre 15 universidades federais, duas estaduais, 17 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e um Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet).

O Sisu é o sistema informatizado do MEC para seleção de estudantes por instituições públicas de educação superior que usa a nota obtida pelo candidato no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2009.