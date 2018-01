MEC divulga pré-selecionados na 3ª chamada do ProUni

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira, 28, a terceira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) referente ao segundo semestre de 2011.

Acesse a lista de pré-classificados

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estudantes que conseguiram as bolsas de estudo do programa devem apresentar documentos e fazer matrícula nas instituições de ensino superior para as quais foram selecionados até 3 de agosto.

Ao todo, o governo vai oferecer 92 mil bolsas de estudo neste semestre. Cerca de 460 mil se inscreveram para participar da disputa.

Ao fim das três chamadas, os candidatos que não tenham sido pré-selecionados, ou que o tenham sido em cursos sem formação de turma, podem manifestar interesse em entrar na lista de espera. As inscrições vão de 8 a 10 de agosto, no site do ProUni. A lista será usada pelas instituições de ensino participantes do programa para a oferta das bolsas ainda existentes.

Pode participar do ProUni o aluno que cursou todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa. Também é necessário ter feito o Enem de 2010 e atender aos critérios de renda do programa.