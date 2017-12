MEC divulga o novo gabarito oficial das provas do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) do Ministério da Educação divulgou no começo da tarde desta segunda-feira, 7, o novo gabarito oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicadas neste sábado e domingo. Gabarito das provas do 1º dia Gabarito das provas do 2º dia MPF denuncia cinco à Justiça de SP por fraude no Enem Mais de 1,5 milhão de estudantes faltam ao exame nacional TV ESTADÃO: Professores do Objetivo comentam as provas do Enem Na noite deste último domingo, foi divulgado um gabarito errado do Enem. Segundo o Ministério da Educação, havia "inconsistência nos gabaritos dos diferentes modelos de prova aplicada neste final de semana". Ele foi tirado do portal do MEC por volta das 21h30. Nota divulgada pelo Inep confirma que foi verificado "inconsistência nos gabaritos" e em função disso, todo o material estava sendo revisto. Os gabaritos oficiais deveriam ser divulgados a partir das 10 horas desta segunda-feira. Os exames foram feitos durante o último fim de semana. Em cada dia havia quatro versões. O conteúdo era o mesmo, mas a ordem das questões era diferente. Havia uma divisão por cores. No sábado: azul, amarelo, branco e rosa. No domingo, a cor cinza substituiu a branca. Um mesmo candidato poderia não receber a mesma cor de prova nos dois dias.