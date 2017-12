MEC divulga o gabarito oficial do Enem 2010 O Ministério da Educação divulgou no início da noite desta sexta-feira, 12, os gabaritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A divulgação ocorreu somente depois que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, atendeu ao pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e suspendeu a liminar da juíza da 7.ª Vara Federal do Ceará, Karla de Almeida Miranda Maia, que suspendia o exame.