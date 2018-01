MEC divulga novas regras do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta terça-feira portaria que regulamenta o funcionamento do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), meio de seleção para universidades federais que usam o Enem como vestibular. O processo será estruturado em etapa única e os candidatos só poderão escolher duas opções de curso. As mudanças já haviam sido anunciadas pela secretária de Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari.

De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial da União, o estudante poderá, durante o período de inscrição, alterar as suas opções de vagas nas instituições que adotam o Sisu. Mas caso a nota do Enem seja suficiente para ele ingressar no curso indicado como primeira opção, o candidato terá de efetivar a matrícula, sob pena de ser retirado do sistema.

Se o estudante passar na segunda opção, pode permanecer para a segunda ou terceira rodadas de convocação da primeira opção, independentemente de ter efetuado a matrícula referente à vaga escolhida como segunda opção. A nova vaga na segunda opção será cancelada, dando chance a outros candidatos.

No ano passado, o Sisu foi uma fonte de dores de cabeça para estudantes, MEC e universidades. O sistema de seleção era confuso e apresentou vários problemas técnicos. Tinha três etapas e permitia ao estudante fazer uma opção em cada uma. Muitos universitários se cadastravam no sistema e desistiam de fazer a matrícula, o que provocou um grande número de vagas ociosas e exigiu a abertura de uma etapa suplementar.