MEC divulga notas do Enem 2014

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite desta terça-feira, 13, a consulta às notas individuais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014. O candidato pode acessar sua nota por meio do site http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/

Para ver os resultados, os candidatos devem inserir o CPF e a senha cadastrada no site. Durante coletiva na tarde desta terça, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) havia prometido disponibilizar as notas individuais ainda nesta noite, apesar das instabilidades do sistema.

O presidente do Inep, José Francisco Soares, disse durante a tarde que o site oficial do instituto virou alvo de uma sucessão de ataque de hackers, o que deve se prolongar pelos próximos dias.

Médias. A nota média em matemática e redação dos alunos concluintes do ensino médio que fizeram Enem caiu nesta última edição do exame, informou nesta terça-feira o MEC.

No Enem 2014, a média desses alunos na prova de matemática foi de 476,6 pontos, uma queda de 7,3% em relação ao desempenho dos alunos concluintes do ensino médio que fizeram o Enem 2013 - naquele exame, a média foi de 514,1 pontos.

Em redação, também houve queda. A nota média da redação dos estudantes concluintes de ensino médio foi de 470,8 pontos em 2014, uma queda de 9,7% em relação a 2013, quando a nota foi de 521,1 pontos.