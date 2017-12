MEC divulga notas do Enem 2012 nesta terça-feira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgará nesta terça-feira, 26, os resultados individuais e por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012. As notas serão divulgadas pelas áreas de conhecimento do exame: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e redação. O anúncio foi feito pelo ministro Aloizio Mercadante nesta segunda-feira, 25, durante coletiva de imprensa, em Brasília.

As notas serão divulgadas por uma nova plataforma do Ministério da Educação, que permitirá que gestores de educação possam comparar o desempenho de cada escola de sua rede. Entre os resultados divulgados por escola, está o porcentual das proficiências dos alunos por área de conhecimento.

Segundo o ministro, o objetivo desse novo formato de divulgação é estimular a melhoria do desempenho das escolas e mapear quais estão mal e precisam de acompanhamento.

Quando questionado sobre se a divulgação por ranking é o melhor método de divulgação de resultados, o ministro afirmou que o papel do Estado é divulgar todas as informações públicas, com clareza. "O nosso objetivo é melhorar a qualidade do ensino, então a nossa orientação é ter transparência na informação pedagógica. Por que há dificuldade com rankings? Porque são escolas muito diferentes. A média mascara as condições essenciais, econômicas de cada escola, por isso que preferimos que informação seja dada para cada escola, que vai saber onde ela está em relação a distribuição das notas, para o estudante, que vai poder ver fragilidades que ele precisa desenvolver", afirmou Mercadante.

O ministério informou que foram avaliadas 25.784 escolas e 2.381.119 alunos de ensino público e privado. Serão divulgados os dados das escolas que tiveram mais de 50% dos alunos participando do exame.

Médias. De acordo com Mercadante, a média dos alunos concluintes no ensino médio foi de 533,43 (Matemática), 502,42 (Linguagens), 486,28 (Ciências da Natureza), 533,18 (Ciências Humanas) e 529,14 (Redação).