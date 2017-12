MEC divulga nesta terça resultado da segunda chamada do ProUni

A segunda etapa do processo seletivo do programa Universidade Para Todos (ProUni) terá uma 2ª chamada. Os que não foram incluídos na segunda etapa poderão passar à condição de candidatos pré-selecionados. A lista sai nesta terça-feira, 16.

Os candidatos inscritos na segunda etapa, que não foram pré-selecionados, devem acessar o site do ProUni, informando o número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a senha cadastrada no exame, para consultar se foram pré-selecionados a uma bolsa de estudos. O prazo para confirmação da matrícula numa instituição de ensino será de 16 a 19 de março.

Mais de 16 mil bolsas sobraram após a realização da segunda etapa do programa. No total, 68,7 mil estudantes foram pré-selecionados, dos 355,2 mil inscritos nas 85,1 mil bolsas ofertadas em universidades particulares.