MEC divulga locais de prova dos candidatos do Enem

A partir desta segunda-feira, 4, os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 vão receber pelos Correios o cartão com informações dos locais de prova. O prazo de entrega vai até o dia 25.

No ano passado, alguns candidatos reclamaram por ter que realizar a prova longe de suas residências. Segundo o Ministério da Educação (MEC) o problema será corrigido. O MEC diz ainda que por não haver prova em todos os municípios do Brasil, em 2009 alguns candidatos se atrapalhavam com a barra de rolagem para a escolha do município e que o problema já foi sanado para esta edição. Além disso quando a prova é na cidade de sua residência, a locação será determinada com base no CEP.

Mais de 4,6 milhões de alunos se inscreveram para fazer o exame, que será aplicado nos dias 6 e 7 de novembro.