MEC divulga lista de pré-selecionados para o ProUni

O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje a lista dos candidatos pré-selecionados para receber uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni). Mais de 1 milhão de estudantes se inscreveram no processo. Eles disputam uma das 123 mil bolsas oferecidas para o primeiro semestre de 2011.

Para ver o resultado da 1ª chamada, os candidatos precisam acessar o site http://prounialuno.mec.gov.br/consulta/resultado/forms/login/ e digitar o número do CPF e da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os aprovados têm até o dia 4 de fevereiro para comprovar as informações prestadas durante as inscrições nas instituições de ensino onde foram selecionados. Se ainda existirem vagas, o MEC irá publicar a 2ª chamada no dia 11 de fevereiro. Esses estudantes terão até o dia 17 de fevereiro para comprovar os documentos.

A segunda etapa de inscrições estará aberta de 21 a 24 de fevereiro e terá duas chamadas subsequentes. O resultado será divulgado no dia 27 do mesmo mês. Os selecionados terão até o dia 4 de março para comprovar os dados necessários nas instituições de ensino. Caso ainda hajam vagas, a 2ª chamada será publicada no dia 13 de março. O candidato que for pré-selecionado na primeira etapa não poderá se inscrever novamente.

Bolsas

Para participar do ProUni, é preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa integral. Também é imprescindível ter participado do Enem de 2010, atingido o mínimo de 400 pontos na média das cinco provas e não ter tirado zero na redação.