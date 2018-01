Ministério da Educação divulga lista de pré-selecionados no Fies

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira, 1º, a lista dos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Quem não está entre os pré-selecionados, foi incluído automaticamente na lista de espera.

A consulta do resultado pode ser feita no site do Fies e também estará disponível na instituição em que o candidato fez inscrição. Os pré-selecionados devem concluir a inscrição de terça-feira, 2, até sábado, 6, no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).

Neste semestre, o Fies oferece mais de 250 mil vagas em 1.337 instituições de educação superior. Puderam participar do processo seletivo os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e conseguiram pelo menos 450 pontos na média das provas e nota acima de 0 na redação. O candidato precisa ter também renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos./AGÊNCIA BRASIL