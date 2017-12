MEC divulga lista de espera para vagas do Sisu O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje o nome dos candidatos classificados para a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado está disponível na página da internet www.sisu.mec.gov.br. Por meio do número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o estudante tem acesso a seu boletim. Só concorreu à lista de espera quem confirmou interesse nas vagas remanescentes até sexta-feira. Os classificados têm os dias 15 e 16 de março para se matricularem na instituição a que se candidataram.