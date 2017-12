MEC divulga lista de espera para vagas do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje (14) o nome dos candidatos classificados para a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado está disponível no site http://www.sisu.mec.gov.br/. Por meio do número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o estudante tem acesso ao seu boletim individual.

Só concorreu à lista de espera quem confirmou interesse nas vagas remanescentes até a última sexta-feira. Os classificados têm de 15 a 16 de março para se matricularem na instituição a que se candidataram.

O Sisu seleciona alunos para ingresso em instituições federais que optarem por usar como critério somente a nota do Enem. Depois dessa chamada, termina o processo de seleção pelo Sisu. Caso ainda haja vagas, as instituições de ensino decidirão como ocupá-las.

A lista de espera foi criada para que vagas não preenchidas etapa não ficassem ociosas. Em todas as etapas de inscrição foi grande o número de candidatos convocados que não confirmaram a matrícula. Os 21 mil escolhidos nessa terceira e última seleção tinham até sexta, dia 12, para fazer a confirmação.