MEC divulga lista de aprovados na primeira chamada do ProUni

O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira a relação de aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni). O resultado pode ser conferido neste site. Os convocados devem comparecer às instituições de ensino para as quais foram selecionados até o dia 6 de julho, a fim de comprovar as informações prestadas durante as inscrições. A lista dos documentos que precisam ser apresentados está disponível no site do programa.

A segunda e a terceira chamada serão feitas nos dias 12 e 25 de julho, respectivamente. Ao final das três chamadas, os candidatos que não foram pré-selecionados, ou que foram reprovados por não formação de turma, poderão manifestar o interesse em participar da lista de espera do Prouni, que será utilizada pelas instituições de ensino para convocar os candidatos para as bolsas ainda não ocupadas. O prazo para manifestação do interesse é de 6 a 8 de agosto.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições para o programa acabaram na sexta-feira, 24. O ProUni distribui bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. São oferecidas bolsas integrais (100%) ou parciais (50% e 25%). Segundo o MEC, a oferta, de 92.107 bolsas - 46.970 integrais e 45.137 parciais -, é um recorde na história do programa.

Para concorrer às bolsas, os candidatos deveriam de ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2010, ter atingido no mínimo 400 pontos na média das cinco notas do exame (ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias, e a redação) e ter nota superior a zero na redação.