MEC divulga lista de aprovados na primeira chamada do Prouni

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na manhã desta segunda-feira, 2, a lista dos candidatos pré-aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). O resultado está disponível no site do programa.

Em 2015, houve aumento de 11% no número de bolsas ofertadas, quando comparado ao primeiro semestre do ano anterior. Ao todo, foram disponibilizadas 213.113 bolsas, das quais 135.616 integrais e 77.497 parciais. Quase metade das vagas, 58% delas, foram para a região Sudeste. Em 2014, foram ofertadas 191.625 bolsas.

Para consultar a lista de aprovados no site, é necessário informar a instituição de ensino, local da oferta, curso, turno, tipo de bolsa e chamada.