MEC divulga gabarito oficial do Enem 2012

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite desta terça-feira, 6, os gabaritos oficiais do Enem 2012, realizado no fim de semana. Nenhuma questão foi anulada, apesar da contestação de cursinhos pré-vestibulares (veja abaixo).

Veja o gabarito das provas do sábado, 3 (Ciências Humanas e Ciências da Natureza)

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caderno 1 - Azul

Caderno 2 - Amarelo

Caderno 3 - Branco

Caderno 4 - Rosa

Veja o gabarito das provas do domingo, 4 (Linguagens e Códigos e matemática)

Caderno 5 - Amarelo

Caderno 6 - Cinza

Caderno 7 - Azul

Caderno 8 - Rosa

Professores dos cursinhos Anglo e Objetivo discordavam no gabarito de nove questões. Veja abaixo:

GABARITO OFICIAL (prova rosa) GABARITO DO ANGLO GABARITO DO OBJETIVO Questão 17 D E D Questão 25 E E D ou E Questão 29 E B ou E E Questão 62 B B ou E B Questão 89 C C C ou D GABARITO OFICIAL (prova amarela) GABARITO DO ANGLO GABARITO DO OBJETIVO Questão 106 E D E Questão 134 D C D Questão 146 C D C ou D Questão 154 C Sem Resposta C

O Objetivo defendia inclusive o cancelamento dos testes 25 e 64 (caderno rosa). Já o Anglo pedia a anulação do item 154 (caderno amarelo). As perguntas referem-se às provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e matemática, respectivamente.

Na questão 25, sobre história, o aluno deveria analisar um mosaico e inferir qual característica política romana estava presente na figura. “Havia duas possibilidades de resposta correta: D ou E”, comenta o professor Daily de Matos Oliveira, do Objetivo. “As respostas sobre imperialismo e diversidade dos territórios poderiam ser consideradas corretas.”

Já o item 64, sobre física, envolvia a densidade de um legume. Segundo o coordenador de física do Etapa, Alexandre Lopes Moreno, a diferença é que na pesquisa da internet mencionada na questão a densidade do legume é metade da densidade da água. O mesmo enunciado, entretanto, diz que o legume fica um terço para fora da água quando submerso. “Isso pode causar dúvida, porém o mais provável é que o aluno chegue à resposta correta”, afirma o coordenador.

Para o Objetivo, a questão deveria ser cancelada. "Essa pergunta é totalmente furada", disse o professor Ricardo Helou Doca, de física. "O aluno que privilegiou a parte final do enunciado se deu mal." Ainda assim, os dois cursinhos, além do Anglo, acertaram a resposta correta: alternativa D (no caderno rosa).

Apesar de elogiar a qualidade da prova de matemática do Enem, o Anglo defendeu a anulação da questão 154 (caderno amarelo). Segundo o coordenador geral do cursinho, Luís Ricardo Arruda, o enunciado do teste deveria dizer que a pirâmide da figura é regular - desta maneira, segundo ele, a projeção do vértice E cairia no centro da base. "Como falta essa informação, a pergunta pode ter duas alternativas corretas: B ou C", diz Arruda. "As questões do Enem não são pré-testadas? Será que ninguém notou isso?"

Para ele, a resposta C é a mais correta "por intuição". "Mas em matemática isso não existe. Não podemos fazer concessão com o descaso dos examinadores", afirma o professor.

O Enem foi aplicado no último fim de semana para 4,175 milhões de estudantes. O índice de abstenção foi de 27,9%. No sábado, os candidatos responderam às provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza e, no domingo, de Linguagens e Códigos e matemática, além da redação.

* Atualizada às 22h30