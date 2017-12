MEC divulga gabarito oficial das provas do Enem O Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação (MEC), divulgou esta noite em seu site o gabarito oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O link para acesso às respostas da avaliação é http://gabarito.enem.inep.gov.br/. No segundo dia de exame, os cerca de quatro milhões de estudantes inscritos fizeram, a partir das 13 horas, provas de matemática, linguagens e redação em todo o País. O exame durou cinco horas e meia. Na redação, a proposta aos estudantes foi que escrevessem sobre ética.