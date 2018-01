MEC divulga gabarito do Enem 2014

O gabarito da edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado nesta quarta-feira no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova. De acordo com o presidente do Inep, Chico Soares, os resultados individuais do Enem deverão ser divulgados em janeiro de 2015, mediante inserção do número de inscrição ou CPF e senha do candidato.

Estado apurou, A avaliação também é usada para obtenção do certificado de ensino médio e participação de programas estudantis do governo federal, como o ProUni (bolsas de estudo em universidades privadas), o Fies (financiamento do ensino superior) e o Ciências sem Fronteiras (bolsa de intercâmbio). Nesta edição, houve 8,7 milhões de inscritos - a abstenção ficou em 28,64%. O exame foi realizado por candidatos de todo o País nos dias 8 e 9 de novembro. Conforme oapurou a prova já é o único vestibular para entrada em 48 das 63 universidades federais. A avaliação também é usada para obtenção do certificado de ensino médio e participação de programas estudantis do governo federal, como o ProUni (bolsas de estudo em universidades privadas), o Fies (financiamento do ensino superior) e o Ciências sem Fronteiras (bolsa de intercâmbio). Nesta edição, houve 8,7 milhões de inscritos - a abstenção ficou em 28,64%.

