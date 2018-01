MEC divulga conteúdo do Enade para Biologia e outras graduações

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, o conteúdo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de graduação de Biologia, Ciências Sociais, Licenciatura em Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia e Química.

O Enade será aplicado em todo o País, no dia 6 de novembro. A prova terá quatro horas de duração, com temas específicos e de formação geral. As inscrições para a prova já estão abertas, mas é a instituição que tem a obrigação de inscrever tanto o aluno ingressante como o concluinte na prova. Ao aluno, cabe conferir se o seu nome foi corretamente inscrito, entre os dias 22 e 31 de agosto, no site do Enade.

Veja a lista completa de cursos que o exame vai avaliar:

Arquitetura e Urbanismo e Engenharia; diploma de bacharel ou licenciatura em Biologia, Ciências Sociais, Computação, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Química; diploma de licenciatura em Pedagogia, Educação Física, Artes Visuais e Música.

Além desses cursos de graduação, o Enade vai avaliar também quem tem diploma de tecnólogo em Alimentos, Construção de Edifícios, Automação Industrial, Gestão da Produção Industrial, Manutenção Industrial, Processos Químicos, Fabricação Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Saneamento Ambiental.

Todos os formandos nesses cursos são obrigados a fazer o exame; quem não faz fica impossibilitado de receber o diploma.