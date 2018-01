MEC divulga como usar Enem para ter certificado do ensino médio

O Ministério da Educação (MEC) publicou portaria nesta quinta-feira com os critérios para quem quiser obter certificação no nível de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Enem.

De acordo com a portaria, a pessoa deve ter 18 anos completos até a data de realização

da primeira prova do Enem, ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação.

Para a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá obter o mínimo de 400 pontos na

prova objetiva e, adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na prova de redação.

O Inep deixará disponíveis ponibilizará às Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia as notas e os dados cadastrais dos interessados.

Na portaria, também está estabelecido que compete às Secretarias de Educação dos Estados e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, definir os procedimentos complementares para certificação no nível de conclusão do ensino médio com base nas notas do Enem.

O certificado serve para quem concluiu o ensino médio em idade apropriada.