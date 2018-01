MEC divulga bolsas disponíveis no ProUni

Estadão.edu, com Assessoria de Imprensa do MEC,

Os estudantes que desejam concorrer a uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni) neste semestre já podem consultar as vagas disponíveis no site do programa (http://siteprouni.mec.gov.br), que entrou no ar na noite de sábado, 12. Para disputar a bolsa, o aluno precisa ter feito o Enem de 2012 e ter obtido nota mínima de 450 pontos na média aritmética das cinco provas - a nota da redação não pode ser zero.

As inscrições começam na quinta-feira, 17, e vão até as 23h59 do dia 21, pelo horário de Brasília. No momento do cadastro, o estudante deve informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2012 e o CPF.

O programa terá duas chamadas sucessivas. A divulgação dos resultados estará disponível, também pela internet, nos dias 24 de janeiro (primeira chamada) e 8 de fevereiro (segunda).

Criado pelo governo federal em 2004, o ProUni oferece a estudantes brasileiros de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais (50% da mensalidade) em instituições particulares de ensino superior que ofereçam cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Podem fazer a inscrição os egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular, desde que na condição de bolsistas integrais da escola.

Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Estão dispensados dos requisitos de renda os professores da rede pública em efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Eles concorrem exclusivamente a bolsas para cursos de licenciatura.

Quem concorre à bolsa parcial poderá custear os outros 50% da mensalidade com crédito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), sem a necessidade de apresentação de fiador. Para isso, é necessário que a instituição para a qual foi selecionado tenha firmado termo de adesão ao Fies e ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc).