MEC divulga a lista de aprovados na 2ª chamada do Sisu

Carolina Spillari, do estadão.com.br, com informações da Agência Brasil,

O Ministério da Educação (MEC) divulgou neste sábado, 2, a lista de aprovados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2011.

A lista pode ser acessada no site http://www.sisu.mec.gov.br/ ou conferida por meio da Central de Atendimento do MEC, pelo telefone 0800-61-6161.

Nesta etapa, são contemplados tantos os alunos que foram selecionados em sua segunda opção de curso como aqueles que não foram convocados na primeira chamada.

Os aprovados deverão se matricular nas instituições de ensino na terça, 5, ou quarta-feira, 6.

Depois desse período, o sistema gera uma lista de espera que fica disponível para as instituições selecionarem candidatos às vagas remanescentes. Podem entrar na lista os estudantes que não foram selecionados, em nenhuma das opções escolhidas, nas duas primeiras chamadas. Os interessados deverão fazer essa opção no próprio sistema até quinta-feira, 7.

No dia 11 deverá ser divulgada a lista de espera. As outras convocações ficam a cargo das 48 instituições de ensino que aderiram ao Sisu.

De acordo com o MEC, 446.558 candidatos se inscreveram no Sisu do segundo semestre, para a disputa de 26 mil vagas.

Atualizada às 16h10 do dia 3/7