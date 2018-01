MEC divulga 3ª chamada do Sisu

Os estudantes convocados na terceira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação têm a terça-feira, 15, e a quarta, 16, para fazer a matrícula nas instituições de educação superior para as quais foram selecionados. Até quinta-feira, 17, os ainda não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera.

Podem ficar na lista de espera também os candidatos selecionados na segunda opção que ainda tenham expectativa de obter vaga na primeira. A confirmação do interesse em ficar na lista, usada por universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia para o preenchimento das vagas, deve ser feita pelo candidato no site do sistema. O resultado da convocação em terceira chamada consta do boletim individual do candidato. A documentação necessária para a matrícula está descrita no mesmo boletim e pode ser verificada também nas instituições de ensino.

O Sisu oferece 83 mil vagas em universidades estaduais e federais e institutos de educação profissional.