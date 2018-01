MEC desvincula oito faculdades do Prouni

O Ministério da Educação desvinculou oito faculdades do Programa Universidade para Todos (Prouni), sendo quatro de São Paulo. Decisão publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 19, afirma que houve "indícios de descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Adesão ao Programa". Segundo a mesma decisão, os estudantes já beneficiados com bolsas não serão prejudicados - ela apenas proíbe as instituições de oferecer novas bolsas.

As instituições têm dez dias para recorrer da decisão. São elas:

Educação Superior de Tapajós (PA)

Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Salvador (BA)

Faculdade Práxis (SP)

Faculdade de Educação da Serra (ES)

Faculdade de Jaboticabal (SP)

Faculdade de Tecnologia Diamante (SP)

Faculdade de Tecnologia do Instituto Bandeirante de Educação e Cultura (SP)

Instituto Superior de Educação de Pesqueira (PE)