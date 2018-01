MEC descredencia 198 polos de cursos a distância da Ulbra A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), com sede no Rio Grande do Sul, terá que encerrar as atividades de 198 polos de ensino a distância até 31 de dezembro. A determinação do Ministério da Educação (MEC) foi publicada nesta quinta-feira, 8, no Diário Oficial da União.