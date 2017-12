MEC cria comitê para gerir tecnologia da informação do Enem

O Ministério da Educação (MEC) criou nesta segunda-feira, 28, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação dos processos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O objetivo do grupo, segundo portaria publicada pela pasta, é melhorar a gestão das atividades do exame ligadas à tecnologia da informação.

Entre as principais tarefas do comitê, estão o sistema de inscrição dos candidatos, feito virtualmente, e a revisão pedagógica das redações, liberada pelo MEC após questionamentos de estudantes e associações docentes sobre os critérios de correção dos textos. Luiz Cláudio Costa, atual secretário-executivo do MEC e ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pelo exame, presidirá o grupo.

Após problemas de fraudes e vazamentos da prova, o governo federal tem grande preocupação em definir recursos necessários de tecnologia para garantir o cumprimento do cronograma, aperfeiçoar a base de dados e evitar novos problemas. O Inep ainda não confirma a data da prova de 2014, mas estuda aplicar o Enem nos dias 8 e 9 de novembro.