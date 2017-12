MEC cria comissão para acompanhar Reuni

O Ministério da Educação criou uma comissão para acompanhar o Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (Reuni). A criação do grupo, oficializada no Diário Oficial desta terça-feira, 24, foi prometida pelo ministro Aloizio Mercadante no mês passado, durante audiência com representantes de movimentos estudantis.

A comissão será composta por dois representantes da União Nacional dos Estduantes (UNE), Daniel Iliescu e Yuri Pires, dois da Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), João Luiz Martins e Maria Lúcia Cavalli Neder, e dois do próprio MEC , Adriana Rigon Weska e Antonio Simões Silva.

Os encontros do grupo serão periódicos e incluem, entre outros temas, uma análise das verbas disponíveis para a consolidação do processo de expansão da rede federal de ensino superior. Segundo o texto publicado no Diário Oficial, a comissão é “incumbida de acompanhar as ações do Ministério da Educação com vistas à consolidação do processo de expansão das universidades federais e de tratar dos assuntos estudantis correlatos ao tema”.

Entre as reivindicações dos estudantes está ampliação da assistência estudantil, como alimentação e moradia para alunos.