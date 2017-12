MEC autoriza funcionamento de mais 75 cursos superiores no País

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC), autorizou o funcionamento de mais 75 cursos superiores no país e reconheceu outras 228 graduações que já estão em funcionamento. Para que os alunos recebam seus diplomas, todos os cursos autorizados pelo MEC são avaliados quando completam 50% do percurso acadêmico.

Entre os cursos autorizados estão os tecnológicos de Jogos Digitais, na instituição Faculdades Integradas Barros Melo, em Olinda (PE); Pilotagem Profissional de Aeronaves, na Faculdade de Tecnologia de Teresina (PI); Logística, na Faculdade Anhanguera de Valparaíso, em Valparaíso de Goiás (GO); e Petróleo e Gás, na Faculdade Metropolitana de Manaus (AM). No estado de São Paulo, 15 novos cursos foram autorizados, nenhum deles na capital.

A portaria do Ministério da Educação publicada nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial da União traz em anexo a relação dos cursos e as localidades.

*Com informações da Agência Brasil