MEC autoriza criação de 176 vagas de Medicina em universidades federais

SÃO PAULO - O Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação de 176 novas vagas em três novos cursos de Medicina de universidades federais em Santa Catarina, Tocantins e Alagoas. O aumento é parte da política nacional de Expansão das Escolas Médicas das Instituições Federais de Educação Superior, instituído em 2013. Os dados foram publicados nesta terça, 19, no Diário Oficial da União.

A criação de vagas ocorre no âmbito do Programa Mais Médicos e deve priorizar o atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) como elemento central do projeto pedagógico do curso. A priorização é dada a locais onde a relação de vagas em cursos de Medicina por 10 mil habitantes é inferior a 1,34.

Em Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira do Sul, câmpus Chapecó, deverá ter 40 vagas anuais. No Tocantins, serão 56 vagas para a Universidade Federal do Tocantins, no câmpus Araguaína. Já a Universidade Federal de Alagoas, câmpus Arapiraca, deve receber curso com 80 vagas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Programa Mais Médicos prevê a criação de 11.447 novas vagas em cursos de Medicina até 2017 com foco na melhor distribuição da oferta de profissionais no País e nas regiões onde há necessidade de ampliar a formação de médicos.