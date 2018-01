MEC autoriza abertura de 800 vagas de engenharia em universidades federais

FRANCA- Uma portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC), publicada nesta quarta-feira, 14, no Diário Oficial da União, autoriza a abertura de nove cursos de engenharia em três universidades federais do País.

A Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Universidade Federal de Campina Grande terão novas graduações que vão gerar um total de 800 vagas nas áreas de engenharia agronômica, de materiais, ambiental, de alimentos, mecânica, elétrica, eletrônica e civil.

Foram criadas ainda 420 vagas nos cursos de Ciências Biológicas, Química, Terapia Ocupacional e Letras das federais do Triângulo Mineiro (UFTM), Rio Grande do Norte (UFRN), Sergipe (UFSE) e Piauí (UFPI).

A maior parte das novas vagas foi para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que recebeu 600 do total.