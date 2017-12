MEC autoriza 49 cidades a ter curso de Medicina

O Ministério da Educação (MEC) atualizou a lista de municípios pré-selecionados para a implantação de cursos de graduação em Medicina por instituições de particulares de educação superior. A lista final tem 49 municípios - sete mais que o número inicial - e incluiu 17 cidades de São Paulo, entre elas Guarulhos e Osasco, na região Metropolitana de São Paulo.

Foram indicados municípios de 15 Estados das cinco regiões do país, com a previsão de oferta de aproximadamente 3,5 mil vagas em cursos, segundo informações do MEC. "Uma comissão de especilais vai fazer visita in loco para verificar as condições certificadas de cada município", disse o ministro da Educação, Aloizio mercadante. "A faculdade que apresentar melhor projeto sai vencedora."

A comissão vai verificar estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde existentes, além de proposta de contrapartida de investimentos para o Sistema Único de Saúde (SUS) apresentada pela instituição de ensino.

Segundo a Assessoria de Imprensa do MEC, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC recebeu e analisou recursos de 72 municípios cujas propostas foram inicialmente indeferidas. Após análise, sete deles tiveram os recursos deferidos. Na chamada anterior, no dia 3 último, foram pré-selecionados 42 municípios.

Confira a lista de municípios:

PR Umuarama

BA Alagoinhas

BA Eunápolis

BA Guanambi

BA Itabuna

BA Jacobina

BA Juazeiro

CE Crato

ES Cachoeiro de Itapemirim

GO Aparecida de Goiânia

MA Bacabal

MG Contagem

MG Muriaé

MG Passos

MG Poços de Caldas

MG Sete Lagoas

PA Ananindeua

PA Tucuruí

PE Jaboatão dos Guararapes

PI Picos

PR Campo Mourão

PR Guarapuava

PR Pato Branco

RJ Angra dos Reis

RJ Itaboraí

RJ Três Rios

RO Vilhena

RS Erechim

RS Ijuí

RS Novo Hamburgo

RS São Leopoldo

SC Jaraguá do Sul

SP Araçatuba

SP Araras

SP Assis

SP Bauru

SP Cubatão

SP Guarujá

SP Guarulhos

SP Indaiatuba

SP Jaú

SP Limeira

SP Mauá

SP Osasco

SP Pindamonhangaba

SP Piracicaba

SP Rio Claro

SP São Bernardo do Campo

SP São José dos Campos