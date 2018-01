MEC arquiva pedido de investigação sobre a Uniban

O Ministério da Educação (MEC) decidiu nesta terça-feira, 10, arquivar o pedido de explicações à Universidade Bandeirante (Uniban) sobre a expulsão da aluna de turismo Geisy Arruda, de 20 anos. A jovem foi hostilizada e xingada por diversos alunos no último dia 22, no câmpus de São Bernardo, por usar um vestido curto. Assessores desaconselharam punição Embora o ministério considere a expulsão um "episódio superado", a assessoria de imprensa do órgão destacou que o MEC "acompanhará atentamente o processo de reinserção da aluna no corpo de estudantes da instituição". A decisão do MEC foi tomada após a Uniban ter revogado o desligamento de Geisy. O caso ganhou destaque na imprensa nacional e internacional. ONGs, movimentos sociais e sindicais criticaram a posição da universidade.