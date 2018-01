MEC apresenta ao Confea nova denominação de cursos de graduação

O diretor de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Paulo Roberto Wollinger, participa às 18 horas desta quarta-feira, 22, de sessão plenária do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), em Brasília.

Wollinger vai apresentar a lista com a nova nomenclatura dos cursos superiores, proposta elaborada pelo governo para que as universidades ofereçam os cursos já com os novos nomes nos próximos vestibulares.

A sessão terá transmissão ao vivo, neste link.

