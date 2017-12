MEC anuncia que Lula receberá títulos de universidades do Rio e exalta gestão

O Ministério da Educação usou seu site oficial para exaltar a gestão do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Uma notícia publicada às 20h45 desta quinta-feira, 26, fala sobre a homenagem que Lula receberá de quatro universidades federais do Rio e ainda contém a seguinte declaração do ministro Aloizio Mercadante: "Lula foi, seguramente, o presidente que mais fez pela educação do País, em especial pelo ensino superior".

Mercadante diz também que "o MEC está honrado pelo reconhecimento ao presidente Lula por parte das universidades federais do Rio de Janeiro". A notícia ficou em destaque na página do ministério até o início da tarde desta sexta.

Na próxima semana, as Federais do Rio de Janeiro (UFRJ), do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), Fluminense (UFF) e Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) vão entregar o título de doutor honoris causa ao ex-presidente. A cerimônia será no Teatro João Caetano, no centro da capital carioca.

A notícia do MEC termina assim: "Na gestão do ex-presidente foram criadas 14 universidades federais e 126 campi universitários. Programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Universidade para Todos (ProUni), voltados para o acesso ao ensino superior, foram ampliados ou tiveram as regras reformuladas para ampliar as condições de ingresso".

Procurado, o MEC não comentou os motivos da publicação do texto.