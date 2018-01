MEC antecipa segunda chamada do Sisu

Estadão.edu, com Agência Brasil,

A segunda chamada de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já está disponível na internet desde a noite de sábado, 26. O resultado estava previsto para sair somente nesta segunda, 28. Os candidatos selecionados devem fazer matrícula nas instituições de ensino nos dias 1.º, 4 ou 5 de fevereiro.

Os candidatos não selecionados podem se inscrever ma lista de espera, que funcionará apenas para a primeira opção de curso. O prazo de adesão vai até o dia 8 de fevereiro, e as convocações estão previstas para o dia 18 de fevereiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sisu oferece 129,3 mil vagas em 3,7 mil cursos na primeira edição deste ano, 18% a mais em comparação com o mesmo período em 2012. Ao todo, 101 instituições públicas de ensino superior aderiram ao sistema para a seleção de estudantes com base nas notas obtidas no Enem de 2012.