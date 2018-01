Mec antecipa lista de aprovados no Sisu; confira

SÃO PAULO - O Ministério da Educação (MEC) antecipou para este domingo, 23, a lista de alunos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cuja divulgação estava prevista inicialmente para a segunda-feira, 24. O Sisu do primeiro semestre oferece 83.125 vagas.

Veja o resultado da seleção no site do MEC.

Criado para facilitar a distribuição de vagas em universidades federais por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sisu enfrentou uma semana de polêmicas, com guerra de liminares na justiça.

Muitos estudantes reclamaram, ao longo da semana, que não conseguiam acessar o sistema. Além disso, muitos deles afirmaram que receberam nota zero no segundo dia de provas do Enem, quando também foi feita a redação. O MEC alega que eles preencheram o cartão de resposta de forma errada. Por essa razão, muitos obtiveram liminar na Justiça que dava a eles o direito de ver a prova e a redação corrigidas. Na quinta-feira, a Justiça Federal do Rio determinou que o prazo de inscrição do Sisu fosse estendido até o dia 26 para alunos do Estado.

Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) colocou um ponto final na disputa. Na sexta-feira, 21, a Côrte determinou a suspensão de todas as liminares em vigor contra o Sisu e impediu a apresentação de recursos contra decisões judiciais, além de suspender as decisões que prorrogavam as inscrições no sistema.