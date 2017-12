MEC analisará 'caso a caso' alunos afetados por erro no Enem

O Ministério da Educação vai criar um "ambiente virtual" para candidatos que se julgaram prejudicados pelo erro no cartão resposta do Enem. Segundo a assessoria do ministro Fernando Haddad, será feita uma "análise caso a caso" das queixas feitas pela internet. "Ninguém será prejudicado."

Além do problema no cartão resposta houve incidentes considerados menores pelo MEC, como a falta de luz numa escola de Belo Horizonte, onde o horário do exame foi estendido.