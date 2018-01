MEC amplia prazo de conclusão para bolsista do ProUni

SÃO PAULO - Os bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) terão mais tempo para concluir o curso de graduação. Uma portaria publicada na edição desta segunda-feira, 25, do Diário Oficial da União (DOU) estende o prazo de uma vez e meia a duração do curso para duas vezes a duração do curso. Por exemplo, o bolsista de um curso de quatro anos, que antes teria seis anos para se formar, passa a ter oito anos para concluir a graduação.

De acordo com a portaria, o estudante que conquista a bolsa em curso em que já esteja matriculado, o período cursado antes da concessão do benefício será deduzido do prazo total que, pela nova regra, ele terá para concluir a graduação.

O ProUni, criado em 2004, oferece bolsas integrais a parciais (50% da mensalidade) a estudantes em instituições particulares de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), já foram contemplados com bolsas de estudo 863 mil estudantes.