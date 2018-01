MEC acredita que 6,5 milhões de estudantes farão inscrições para Enem 2012

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou nesta quinta-feira, 31, que estima um aumento em cerca de 5% no número de inscritos para o Enem em relação ao último exame. O crescimento seria dos 6.221.707 inscritos em 2011 para cerca de 6,5 milhões neste ano.

O mais recente balanço, fechado às 16h desta quinta, quatro dias após a abertura das inscrições, registrou 1.615.152 inscritos. Desses, mais de 704 mil são alunos de baixa renda e 990 mil já concluíram o ensino médio. São Paulo é o Estado com o maior número de inscritos: são 260.406 no total.

Para o MEC, cerca de 15% dos inscritos não pagarão a taxa de R$ 35 e não realizarão a prova nos dias 3 e 4 de novembro. Até o instante, o sistema de acompanhamento não registrou nenhum pagamento de taxa.

Quanto à distribuição do "Guia do participante", Mercadante afirmou que estuda disponibilizá-lo na internet e distribui-lo nas escolas públicas a partir de julho. O guia trará exemplos de bons textos e um detalhamento do que se espera em cada competência exigida pelo exame de redação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

* atualizado às 17h15