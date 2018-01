MEC abre nesta quarta consulta ao Sistema de Seleção Unificado

O Ministério da Educação abre nesta quarta-feira, 28, a consulta às instituições, cursos e números de vagas que estarão disponíveis para inscrições através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) que uniu a matrícula de 23 universidades federais e 26 institutos federais de tecnologia. As inscrições propriamente ditas serão abertas apenas na sexta-feira. No entanto, os alunos já podem verificar se o curso e a instituição de seu interesse estarão disponíveis. Veja também: Novas regras do Fies devem ampliar número de beneficiados Resultado do Enem deve ser divulgado nesta quinta pelo Inep Bolsistas do ProUni poderão estudar em universidade na Espanha Unesp e UFPR já têm as notas do Enem Sistema de seleção unificado entrará no ar com as notas do Enem MEC vai pedir ressarcimento de empresa responsável pelo Enem Este ano, serão oferecidas, pelo Sisu, 47.900 vagas. A consulta pode ser feita pelo site do MEC. A partir de amanhã, também estarão disponíveis as notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com as quais os estudantes farão a sua inscrição.