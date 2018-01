MEC abre hoje consulta a cursos do sistema unificado

As inscrições propriamente ditas serão abertas apenas na sexta-feira. No entanto, os alunos já podem verificar se o curso e a instituição de seu interesse estarão disponíveis.

Este ano, serão oferecidas, pelo Sisu, 47.900 vagas. A consulta pode ser feita pelo site www.mec.gov.br. A partir de amanhã, também estarão disponíveis as notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com as quais os estudantes farão a sua inscrição.