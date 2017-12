MEC abre edital para incentivar cultura nas universidades

Os Ministérios da Cultura (MinC) e da Educação (MEC) publicaram edital, nesta quarta-feira, 8, para o Programa Mais Cultura nas Universidades. Com a verba, que inicialmente está prevista em R$ 20 milhões, as instituições de ensino superior federais poderão investir na criação de projetos acadêmicos voltados à cultura, criação de TVs e rádios acadêmicos, blogs, além de poder adquirir equipamentos para melhorar a estrutura dos espaços já utilizados para estas atividades.

As instituições poderão receber incentivo de verbas entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão, dependendo do projeto encaminhado. As propostas devem ser enviadas até o dia 14 de novembro, junto à documentação. As informações necessárias para a inscrição estão publicadas no Diário Oficial da União.

O Mais Cultura nas Universidades foi criado em dezembro do ano passado, e tem como objetivo "ampliar o papel das universidades federais na difusão e preservação da cultura brasileira e na construção e implementação de nossas políticas culturais".