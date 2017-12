MBA com sotaque nacional e qualidade internacional

SÃO PAULO - Em tempos de crise econômica e instabilidade política, o mercado de trabalho tende a ficar mais competitivo e seletivo, em um cenário em que as empresas enxugam despesas, reveem projetos e são cautelosas quanto a investimentos.

Para se diferenciar, gestores têm enxergado na educação continuada, em especial nos cursos de MBA (sigla em inglês para Master of Business Administration), uma alternativa para seguir avançando na carreira e manter um nível alto de empregabilidade.

Nos Estados Unidos, onde surgiram, os MBAs indicam uma pós-graduação específica para formação de executivos, equivalente a um mestrado de administração. No Brasil, a sigla MBA costuma ser inserida em um leque variado de cursos de pós-graduação lato sensu, de aprimoramento para o mercado de trabalho. Os mestrados no País são definidos como pós-graduação stricto sensu, voltados à pesquisa acadêmica.

Para fugir do dólar. É importante entender as singularidades desse universo porque, com a disparada do dólar, traço forte da economia do País em 2015, pode tornar-se mais atrativo mergulhar em um dos cursos de MBAs encontrados no Brasil do que passar uma temporada no exterior.

O Estado mostra nesta edição escolas de negócios brasileiras que oferecem MBA Executivo (chamado de EMBA, na sigla em inglês) com padrão internacional. Além delas, existem outras que têm cursos de qualidade reconhecida, credenciados pela Associação Nacional de MBA (Anamba). Estão nesse grupo, por exemplo, os MBAs oferecidos pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).

FGV

O OneMBA, da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), é o mais globalizado dos programas de MBA Executivo oferecidos no Brasil porque é realizado em consórcio da FGV paulistana com outras quatros escolas mundo afora.

Em parceria com instituições dos Estados Unidos, da China, do México e da Holanda, o curso integra os alunos dessas escolas e os reúne em quatro viagens internacionais, com uma semana de duração cada. Esse intercâmbio é o ponto alto do programa, com visitas aos países das cinco escolas, além da Turquia e da Índia - ao todo, sete países em quatro viagens.

“É diferente de qualquer outro programa de MBA no mundo. Cada grupo trabalha na sua escola durante o módulo, mas todos ficam juntos virtualmente e se encontram nessas visitas internacionais”, afirma Silvia Sampaio, coordenadora executiva do OneMBA.

Até pela característica do curso, a fluência em inglês é pré-requisito. A seleção é feita de modo a haver um caldo cultural para impulsionar o aprendizado. “As disciplinas são comuns às cinco escolas parceiras e há uma grande diversidade na turma. É esse ambiente rico que vai garantir uma troca legal entre eles.”

O OneMBA, que começou em 2002, é o curso latino-americano mais bem colocado (34º lugar) na edição 2015 do ranking de MBA Executivo do jornal britânico de negócios Financial Times.

Serviço

OneMBA

Duração: 21 meses

Preço: R$ 146.856 à vista (valor de 2015) - inclui despesas de quatro visitas internacionais, exceto os voos transcontinentais

Vagas: 122

Inscrição: De fevereiro a julho de 2016

Seleção: Análise de currículo e de perfil profissional, GMAT (exame internacional) e entrevista em inglês

Início das aulas: Setembro de 2016

Site: onemba.fgv.br

Coppead

O programa do Instituto Coppead de Administração, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vai passar por uma mudança curricular importante a partir da próxima turma, com início em 2016: os alunos terão 25% do MBA em áreas escolhidas por eles.

Das 400 horas de curso, 300 serão comuns a todos, com foco em uma formação generalista para o executivo. As últimas 100 horas da estrutura curricular serão distribuídas de acordo com quatro temas, à escolha do estudante: Estratégia, Marketing, Valuation e Saúde.

Segundo Paula Chimenti, vice-diretora do Coppead, a ideia é atender a demandas do mercado, como no caso da gestão de Saúde, e seguir como escola inovadora. “A gente sempre se posiciona desta forma, e o índice de satisfação do aluno é sempre alto. Agora ele vai escolher uma ênfase dentro destes temas, mas o curso seguirá com uma forte formação generalista em administração.”

O MBA Executivo do Coppead trabalha com o Método do Caso, desenvolvido em Harvard, e oferece no currículo uma semana de imersão em uma instituição de ensino parceira fora do país. Em 2015, os alunos escolheram entre a IE Business School, na espanhola Madri, e a Universidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O Coppead tem a certificação internacional European Quality Improvement System (Equis), concedida para instituições que comprovem a consistência dos programas oferecidos. O MBA Executivo da instituição é um dos três brasileiros listados no ranking global dos cem melhores cursos da área elaborado pelo Financial Times.

Serviço

MBA Executivo

Duração: Um ano

Preço: R$ 75.400

Vagas: Em torno de 120

Inscrição: Até fevereiro de 2016

Seleção: Análise do currículo (com experiência em gestão como pré-requisito) e entrevista

Início das aulas: 5/3 e 7/3

para as duas primeiras turmas

Site: coppead.ufrj.br

FIA

A Fundação Instituto de Administração (FIA) foi criada em 1980, com origem na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Lançou seu programa de MBA em 1993 e atualmente oferece 17 cursos do gênero. Tem um dos maiores cardápios de MBA do mercado brasileiro e dos mais densos, em matéria de carga horária.

O MBA Executivo Internacional, por exemplo, tem mais de 600 horas nos 18 meses do curso. “Os MBAs da FIA seguem um padrão internacional, com um mínimo de 500 horas e uma parte de conteúdo generalista”, diz James Wright, diretor da FIA e coordenador do MBA.

Uma das singularidades do MBA da FIA, focado em um público-alvo de gerentes de nível sênior e diretores de empresas, é inserir as áreas de ética e responsabilidade social como temas transversais em disciplinas como Marketing.

“É uma distinção nossa desde 1994. Recentemente, trouxemos um executivo de uma das empresas envolvidas na Operação Lava Jato para debater com os alunos”, diz Wright, citando um exemplo de como esses temas são praticados na sala de aula. “É um curso prático de conhecimentos da realidade da administração das empresas.”

O curso inclui duas viagens de estudos ao exterior, com quatro opções de destino: China, Estados Unidos, Europa e Índia. Os alunos têm em média 14 anos de experiência profissional.

Serviço

MBA Executivo Internacional

Duração: 18 meses

Preço: R$ 83,5 mil à vista

Vagas: 35 por turma

Inscrição: Até 30/11

Seleção: Avaliação de

currículo, prova de raciocínio lógico e entrevista

Início das aulas: 11/3/2016

Site: fia.com.br

Dom Cabral

O perfil do aluno do MBA Executivo da Fundação Dom Cabral é bem semelhante àqueles que procuram esse tipo de curso: profissionais com idade média de 37 anos, mais de dez anos de experiência profissional e ao menos cinco anos como gestor.

O nível de conhecimento de inglês, assim como ocorre em outras instituições, também é requisito básico, mas relativo. A Dom Cabral exige que o candidato tenha boas habilidades de leitura e compreensão de textos no idioma, mas apoia o aluno que não é fluente. “Temos aulas em inglês, mas com tradução simultânea. É um apoio para garantir ao estudante 100% de compreensão”, diz Paula Simões, gerente executiva dos programas MBA da fundação.

A instituição tem um programa de MBA, criado há 18 anos, e prevê quatro turmas em 2016. As 410 horas presenciais no câmpus de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, são complementadas com 890 horas a distância.

O MBA também é oferecido no formato de consórcio, com grupos de executivos de no mínimo cinco empresas diferentes, não concorrentes entre si. Nesse formato, há a participação do setor de Recursos Humanos da companhia e o Projeto Empresarial desenvolvido no MBA pode ser direcionado para as necessidades da empresa.

Serviço

Executive MBA

Duração: 18 meses

Preço: R$ 79,8 mil (valor até dezembro de 2015)

Vagas: 50 por turma

Inscrição: Até fevereiro de 2016 - pode mudar de acordo com preenchimento das vagas

Seleção: Análise de currículo, cartas de apresentação e recomendação, comprovante de proficiência para leitura em inglês (ou teste indicado pela escola) e entrevista

Início das aulas: 13/3/2016

Site: fdc.org.br

Insper

O Insper mantém um dos mais tradicionais programas de MBA Executivo do Brasil. A primeira turma se formou em 1985, ainda sob a marca Ibmec-SP, e hoje a instituição oferece três desses cursos: MBAs Executivo, Executivo em Finanças e Executivo em Gestão de Saúde.

Com certificações internacionais da Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) e da Association of MBAs (Amba), o Insper tem em geral quatro turmas de cada programa de MBA, sem restrição quanto à área de formação do indivíduo. “Já tivemos aluno engenheiro, fotógrafo e até bacharel de trombone. O curso é capaz de transformar o indivíduo em gestor. Essa é a natureza de um programa de MBA”, diz Silvio Laban, diretor e coordenador acadêmico dos MBAs do Insper.

Apesar das origens diversas, as turmas são norteadas por uma mistura homogênea em relação ao momento de carreira. “Dentro da sala, é um grupo homogêneo de profissionais quanto à experiência, à maturidade e ao repertório executivo”, afirma Laban, que também é diretor executivo da Associação Nacional de MBA (Anamba).

As aulas são em português, mas existe a possibilidade de extensões internacionais e é necessário leitura avançada em inglês para acompanhar o curso.

Serviço

MBA Executivo

Duração: 24 meses

Preço: R$ 63.964,14

Vagas: 50

Inscrição: Até 23/1/2016 - prazo sujeito à alteração, em função do número de vagas

Seleção: Análise de currículo, teste de raciocínio lógico e quantitativo, entrevista e prova de inglês

Início das aulas: 26/1/2016

Site: insper.edu.br

BSP

Credenciada pela Associação Nacional de MBA (Anamba) e com programa de MBA há duas décadas, a Business School São Paulo (BSP) oferece um MBA Executivo de 360 horas, lecionado 100% em inglês e com um módulo internacional obrigatório.

A duração de um ano, carga horária mínima para curso de pós-graduação no País, e o formato concentrado tornam o curso um dos mais enxutos do mercado. Com dez dias de workshops e quatro semanas de imersão, além de duas semanas do módulo internacional, o profissional tem a possibilidade de planejar as ausências no trabalho e conciliar o MBA sem precisar se afastar de suas responsabilidades. As duas semanas fora do país são em Boston, nos Estados Unidos.

“O MBA da BSP é para alunos já com alguma experiência profissional, que possuem funções de gestão e estão progredindo”, afirma Monica Hassler, coordenadora do MBA da escola. “O curso dá uma visão geral sobre como as diferentes áreas (de uma empresa) estão conectadas.”

Além do MBA Executivo, a BSP tem outros seis programas de MBA, focados em Governança Corporativa, Finanças, Estratégia, Inovação, Valuation e Marketing Estratégico - todos também têm 360 horas, mas são realizados em dois anos.

Serviço

Executive MBA

Duração: Um ano

Preço: R$ 42 mil (valor sem o módulo internacional obrigatório)

Vagas: Não divulgado

Inscrição: Até dezembro de 2015

Seleção: Análise de currículo, proficiência em inglês, entrevista, carta de recomendação e teste de raciocínio lógico e quantitativo

Início das aulas: Março de 2016

Site: bsp.edu.br/cursos/emba

Katz

Escola de negócios da Universidade de Pittsburgh, a Joseph M. Katz abriu a primeira turma de MBA Executivo no Brasil em 2000 e atualmente oferece um curso com possibilidade de dupla titulação: além do diploma de Pittsburgh, o estudante pode obter o Certificado de Especialista em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, se depois do curso apresentar uma monografia.

Para Karla Alcides, diretora da Katz na América do Sul, a dupla titulação na parceria com o Mackenzie faz parte de um processo natural de evolução da escola no Brasil. “Nossa escola vem apostando no País sempre com a preocupação de oferecer um currículo de MBA Executivo para que o nosso estudante se torne o líder de uma empresa.”

Um dos três cursos do Brasil listados no ranking global do Financial Times entre os melhores cursos de MBA Executivo, o programa da Katz tem a maior parte de seus professores com bagagem internacional e oferece aos alunos quatro fóruns globais, com duas semanas de imersão em Pittsburgh, nos Estados Unidos, uma em Praga, na República Tcheca, e outra em São Paulo.

Todas as aulas são em inglês e o processo seletivo é criterioso, no qual a avaliação final cabe ao comitê de admissão da Universidade de Pittsburgh. “Nosso objetivo é ter uma boa variedade de indústrias representadas e reunir pessoas com vivências diferentes”, diz Karla Alcides. A média de idade dos alunos do MBA Executivo da Katz é 34 anos.

Serviço

Executive MBA Worldwide

Duração: 18 meses

Preço: US$ 56,5 mil

(R$ 197.750) - taxa do dólar fixada em R$ 3,50

Vagas: 35

Inscrição: Até o fim de

março de 2016 (último grupo de seleção)

Seleção: Avaliação de currículo, formulário de inscrição, currículo em inglês, proficiência em inglês, cartas de apresentação e de

recomendação, entrevista e, dependendo da área de formação acadêmica, GMAT (exame internacional)

Início das aulas: 7/5/2016

Site: emba.pitt.edu

IESE

Um dos caçulas entre os MBAs Executivos oferecidos no Brasil, em funcionamento há apenas quatro anos, o programa da IESE Business School tem como um dos diferenciais a integração com as demais escolas da instituição, que é ligada à Universidade de Navarra, na Espanha.

No primeiro ano, obrigatoriamente, os alunos passam uma semana de imersão em Barcelona e, na temporada seguinte, escolhem entre dois destinos: Nova York, nos Estados Unidos, ou Xangai, na China. Nas primeiras turmas, o porcentual de estrangeiros ficou em 30%.

“Já aconteceu na primeira turma de um espanhol começar o MBA aqui no Brasil e terminar na Espanha. O fato do nosso programa ser integrado permite isso”, afirma Érica Rolim, diretora do MBA da IESE no País.

O programa é baseado no Método do Caso, criado em Harvard e que prioriza discussões práticas que culminam em tomadas de decisão. “Também há um trabalho de mentores. Cada pessoa tem um professor que é seu mentor durante o curso e esse mentor o acompanha na parte acadêmica, institucional e profissional.”

Alinhado ao calendário internacional, a próxima turma vai ser iniciada no fim de julho de 2016 e vai até maio de 2018. As inscrições já estão abertas, e ter inglês avançado é pré-requisito.

Serviço

MBA Executivo Internacional

Duração: 20 meses

Preço: R$ 145 mil

Vagas: 45

Inscrição: Até junho de 2016

Seleção: Avaliação do perfil profissional, análise de documentação (ficha de inscrição, teste GMAT e inglês avançado) e duas entrevistas

Início das aulas: 30/7/2016

Site: ise.org.br/emba

ESPM

O MBA Executivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo é um dos programas do gênero com menor média de idade entre os ingressantes: 30 anos. O público-alvo é o mesmo dos demais MBAs Executivos ofertados no mercado: profissionais em posições de comando, em geral gerentes seniores e diretores, em busca do desenvolvimento de habilidades de gestão do negócio.

Para Edson Crescitelli, diretor acadêmico de pós-graduação da ESPM-SP, o perfil jovem dos participantes reforça um traço característico da imagem da instituição de ensino. “A ESPM tem imagem de mais dinâmica, eclética”, diz Crescitelli. “Mesmo o jovem executivo tem identidade grande com a escola.”

Cerca de 13% do curso (72 das 540 horas) são de disciplinas eletivas, no Brasil ou no exterior. Se o estudante optar pelo módulo internacional, escolhe entre Miami, nos Estados Unidos, e Barcelona, na Espanha, para estudar duas semanas em uma instituição parceira. “A maioria opta por fazer crédito no exterior”, afirma o diretor da ESPM.

Além do MBA Executivo, a ESPM oferece outros sete MBAs no câmpus de São Paulo, voltados para áreas específicas, tais como Agronegócio, Gestão de Mercado, Marketing Digital e Negócios do Esporte.

Serviço

MBA Executivo

Duração: 24 a 26 meses

Preço: R$ 51.217,22 - para inscrições até 8/12, em 18 parcelas fixas; não inclui créditos no exterior em instituições parceiras (opcionais)

Vagas: 35

Inscrição: Até 20/2/2016

Seleção: Preenchimento de cadastro e questionário com áreas de interesse, elaboração de redação, análise curricular e teste de qualificação da escola (habilidade lógicas, quantitativas e conhecimentos de inglês)

Início das aulas: 1º/3/2016

Site: espm.br/pos