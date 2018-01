Mauá está com as inscrições abertas para o Vestibular 2012

O Instituto Mauá de Tecnologia está com as inscrições abertas para o Vestibular 2012. São ao todo 1.140 vagas, e os candidatos podem se inscrever em até duas opções de cursos. A inscrição deverá ser realizada pelo link maua.br/vestibular até o dia 24 de outubro e o valor da taxa é de R$ 60.

O candidato que clicar o site do vestibular será direcionado à fanpage institucional da Mauá no Facebook, onde também pode conhecer as fanpages dos cursos oferecidos pela instituição (Facebook.com/administracaomaua, Facebook.com/Designdoprodutomaua) e Facebook.com/engenhariamaua).

A prova será realizada em 29 de outubro, às 8h30. Terá uma redação e questões multidisciplinares.

Os cursos oferecidos no vestibular são: Administração, noturno e no câmpus de São Caetano do Sul; Administração, matutino; Design do Produto, noturno; Engenharia, diurno e noturno. O candidato que optar por Engenharia pode, ao final da primeira série, escolher uma das 8 habilitações da Engenharia, oferecidas pela instituição: Alimentos, Civil, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Produção e Química.

Os vestibulandos que escolherem, em sua primeira opção, o curso de Administração, no período noturno, deverão realizar a prova no campus de São Paulo e os demais candidatos farão a prova no câmpus de São Caetano do Sul.