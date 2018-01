Matrículas no ensino fundamental público de SP começam nesta terça

As matrículas para o ensino fundamental nas escolas públicas de São Paulo começam nesta terça-feira, 15. A inscrição é voltada para os alunos que queiram entrar na rede pública, municipal ou estadual, no próximo ano e também para aqueles que não frequentem a pré-escola municipal.

O sistema unificado das redes municipais e estadual permite que os candidatos façam o cadastro em qualquer escola paulista. Para fazer a inscrição, o responsável pelo estudante deve comparecer em qualquer unidade de ensino e fornecer o nome completo do candidato, data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. É recomendável levar a certidão de nascimento e um comprovante de residência.

Para os alunos que já estudam nas unidades estaduais ou municipais, a matrícula é feita automaticamente. Também é automático o cadastramento de crianças a partir de seis anos que cursam a pré-escola pública. Nesses casos, a inclusão é feita no 1º ano do ensino fundamental, sob consulta aos responsáveis e atualização do endereço residencial.

Os resultados da chamada escolar serão divulgados a partir de 1º de outubro. No caso dos alunos que cursam a pré-escola pública, a divulgação será na escola de origem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ensino médio. O período de matrículas para o ensino médio está marcado para o fim de agosto e é voltado aos estudantes que estão fora da rede estadual e também para aqueles que desejam retomar os estudos em 2015.