Matrículas na rede estadual de SP vão até 15 de janeiro

Estudantes que queiram ingressar em uma escola estadual de São Paulo em 2015 deverão efetuar matrícula até o dia 15 de janeiro. Para fazer o cadastro, basta ir a uma das cinco mil instituições e fornecer nome completo, data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. Também é recomendável levar certidão de nascimento e comprovante de residência.

Estudantes que frequentaram a rede estadual em 2014 jã estão rematriculados automaticamente. Já quem quiser fazer transferência para outra unidade de ensino, deverá procurar a escola para onde queira se transferir com a certidão de nascimento e c omprovante de residência. O resultado será divulgado no dia 16.

O resultado das chamadas para ensino fundamental (do 1º ao 9º ano), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão divulgados na primeira quinzena de janeiro. A consulta poderá ser feita na unidade de ensino em que o cadastro for feito.

As aulas serão retomadas no dia 2 de fevereiro para os 4 milhões de alunos da rede. informou a Secretaria Estadual de Educação. As férias ocorrerão do dia 2 de julho até 3 de agosto.