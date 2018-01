Matrículas dos aprovados no Sisu começam na terça-feira

Os estudantes aprovados na segunda etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terão de terça-feira, 23, a sexta-feira para efetuar a matrícula nas instituições onde foram aprovados. A relação dos aprovados está sendo divulgada no site do Sisu. Veja também: Fuvest fará mais três chamadas para preencher vagas restantes Pré-selecionados no ProUni já podem confirmar matrículas Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu A ocupação da vaga só é confirmada após a realização da matrícula na instituição. As vagas não ocupadas serão ofertadas novamente em uma etapa complementar de inscrições, que vai de 1º a 3 de março. Os candidatos não selecionados na primeira e segunda etapas poderão se inscrever novamente na etapa complementar, assim como aqueles que ainda não se inscreveram no Sisu. Sisu O sistema permite a inscrição em universidades públicas e institutos federais de educação, ciência e tecnologia para os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As instituições usam as notas do exame em seus processos de seleção. O Sisu ofereceu 29.240 vagas em 51 instituições públicas de ensino superior (universidades e institutos de ciência e tecnologia). Conforme o MEC, o balanço final confirma a preferência pelo curso de bacharelado em ciência e tecnologia da Universidade Federal do ABC. O curso teve cerca de 12 mil estudantes para 670 vagas disponíveis. Em segundo lugar na procura dos estudantes ficou o curso de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, em terceiro, o mesmo curso oferecido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, respectivamente 7.149 e 6.244 candidatos inscritos em cada. Com informações da Agência Brasil.